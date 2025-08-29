Inauguraron el nuevo cuartel de Bomberos de Panambí

Misiones.- El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, inauguró el nuevo cuartel de la División Bomberos Panambí, ubicado por el kilómetro 8 en el edificio dónde antes funcionaba un CAPS.

Se trata de una inauguración esperada por vecinos y vecinas de Panambí que antes dependían de Divisiones de Bomberos de Ciudades vecinas.

El nuevo cuartel se encuentra en la zona más densamente poblada de Panambí, cerca de la actividad industrial maderera y rodeada de aserraderos y establecimientos que trabajan tanto con madera nativa como de bosques implantados. Además, cuenta con rápido acceso a las Rutas Provinciales 5 y Costera 2, lo que facilita la atención de emergencias en Panambí y localidades vecinas. La zona de influencia incluye municipios de la Unidad Regional II Oberá (Panambí, Florentino Ameghino, Los Helechos y Villa Bonita) y de la Unidad Regional VI Leandro N. Alem (Mojón Grande, Dos Arroyos, Gobernador López y San Javier).

Durante el acto, Passalacqua expresó su emoción al poner en funcionamiento la nueva dependencia. “Uno no puede evitar emocionarse en un acto como este en la querida Panambí. Es un día de agradecimiento. hace catorce años esperan este momento”, destacó.

A su vez señaló que la inauguración de hoy tiene un gran significado emocional porque “soy hijo de bombero y sé lo que es esa vocación de servicio. Es un acto de cercanía con la sociedad”.

En este sentido agradeció la labor de los bomberos “por esa disposición de sacrificar su vida para que otros puedan salvarse, sus casas y otros bienes materiales”.

Passalacqua extendió su agradecimiento a quienes hicieron posible la inauguración: “Gracias a mi amigo Marcelo Pérez, que hizo mucho esfuerzo para que esto ocurra; al jefe de Policía, a su equipo, y a todos los que van a trabajar aquí. Mi gratitud también a los vecinos de Panambí, porque todo esto es producto del esfuerzo colectivo”.

“Cada vez que los ciudadanos pagan un impuesto, están contribuyendo a este logro. El Estado debe estar presente donde está la sociedad, la gente de a pie, la gente que produce y trabaja. Quizá sean pequeñas soluciones para grandes problemas, pero son momentos significativos para la comunidad. Si hay un error que jamás vamos a cometer es estar lejos de la gente. Ahí siempre nos van a encontrar”, manifestó además.

Durante la inauguración, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, tomó juramento al Oficial Principal Walter Gustavo Calzon, designado a cargo del cuartel y de la División Bomberos Panambí.

El Gobernador también hizo entrega de un vehículo de intervención rápida para incendios forestales y estructurales, basado en una Pick-up Ford Ranger (Nº 3-609), tracción 4×2, con tanque plástico de 580 litros, motobomba de alta presión 7HP 4T, carretel con 30 metros de manguera, lanza de chorro pleno y boquilla neblinera, salida adicional de 1.5”, manguera de succión para autocarga, protecciones metálicas, pintura electrostática, bidón homologado, válvula de alivio y diseño apto para operación por una sola persona. La unidad permite intervenir tanto en incendios estructurales como forestales, además de rescates de personas.

Junto con el vehículo, la División recibió equipos de trabajo y seguridad (grupo electrógeno, mochilas forestales, trajes estructurales, matafuegos, guantes, capas de lluvia, linternas, conos, chalecos, botas, soga, motosierra y escalera) y mobiliario y electrodomésticos para el cuartel (cocina a gas con garrafa, utensilios, mesa y sillas, escritorios, heladera y teléfono celular).

Inauguración histórica

Por su parte, el intendente de Panambí, Rosendo Fuchs, destacó la importancia de la inauguración y del cuartel para la comunidad: “Hasta ahora dependíamos de la asistencia que llegaba desde Oberá, por eso es la importancia de esta inauguración. También quiero reconocer a los concejales y al municipio, que trabajaron para que en un espacio tan emblemático para todos los que nos criamos y crecimos aquí podamos tener esta división de bomberos”.

Fuchs recordó que el cuartel funciona en el edificio del ex CAPS, que durante años brindó atención sanitaria a la comunidad: “Hoy, en este mismo espacio, la división de bomberos trabajará de forma articulada, brindando el mismo servicio para la gente. La verdad que me llena de orgullo”.

A su vez resaltó la incorporación del personal y del vehículo de intervención rápida: “Con la puesta en funciones del personal y el móvil que hoy está muy cerca, contaremos con asistencia inmediata ante incendios y siniestros”.

“En nombre de toda la comunidad de Panambí, de nuestros comercios, nuestras industrias y de nuestras familias, gracias al Gobierno de Misiones. Esto no sale solo de las palabras: tiene un presupuesto, un costo y decisiones que requieren valentía, especialmente en tiempos económicamente difíciles. Así que muchas gracias”, expresión finalmente Fuchs.

También estuvieron presentes el jefe de Policía de la Provincia de Misiones, Comisario General Sandro Martinez; el Sub Jefe de Policía de la Provincia de Misiones, Comisario General Marcos López Asencio; el Oficial Principal y responsable a cargo de la División de Panambí, Walter Gustavo Calzon; entre otros integrantes de las fuerzas de seguridad, autoridades municipales, del Concejo Deliberante de Panambí, estudiantes, docentes y vecinos.