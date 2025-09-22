Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul sumaron un nuevo autobomba

Los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul sumaron recientemente un nuevo y moderno camión autobomba a su parque automotor, una incorporación que fortalece de manera significativa la capacidad operativa del cuartel. Se trata de un Mercedes Actros, una unidad de gran porte y tecnología avanzada que llega para responder a las crecientes demandas de la comunidad y garantizar un servicio más eficiente en situaciones de emergencia.

El vehículo cuenta con espacio suficiente para trasladar a 10 bomberos en simultáneo, lo que permite una rápida respuesta en escenarios de alta complejidad. Además, dispone de un tanque con capacidad para 4.500 litros de agua, un recurso fundamental en incendios de gran magnitud, y está equipado con un sistema de iluminación LED de última generación, pensado para mejorar la visibilidad en operativos nocturnos o en contextos de baja luz. Otro de los aspectos destacados es el malacate frontal, un dispositivo indispensable en rescates y tareas de auxilio en zonas de difícil acceso.

Desde el cuartel remarcaron un detalle que no pasa desapercibido: a pesar de sus prestaciones y de tratarse de un vehículo de alta gama, el autobomba tiene apenas 18 mil kilómetros de rodaje, lo que asegura un largo tiempo de servicio por delante y un rendimiento óptimo en el terreno.

Con esta adquisición, los Bomberos de Plaza Huincul refuerzan su compromiso con la seguridad de los vecinos y se posicionan con una herramienta más acorde a las exigencias actuales. La llegada de este Mercedes Actros no solo representa un salto en términos tecnológicos, sino también un reconocimiento al esfuerzo constante de la institución por mejorar sus recursos para proteger a la comunidad.