Se inauguró el nuevo Cuartel de Bomberos voluntarios de Añelo

Con una inversión que superó los ARS 350 millones de parte del Gobierno de la Provincia y Pluspetrol, se logró terminar una obra que respalda el trabajo de los bomberos voluntarios y fortalece la capacidad de respuesta en materia de prevención y seguridad de la comunidad.

En el día de hoy, representantes de Pluspetrol junto al intendente Fernando Banderet y autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Añelo, inauguraron las nuevas instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de dicha localidad.

Las obras realizadas en el Cuartel de Bomberos permiten optimizar la capacidad de respuesta de un servicio esencial para el conjunto de la comunidad de Añelo, y también para todo el sector productivo energético que se desarrolla en el área.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Añelo es una entidad sin fines de lucro, que presta un servicio clave en la localidad y zonas aledañas. Está integrado por personal capacitado con un firme compromiso con la prevención y la seguridad de la comunidad.

Las obras de la sede habían iniciado en el año 2020, pero tres años más tarde resultaron paralizadas, quedando casi el 40% sin ejecutar. En el mes de octubre pasado, el Gobierno Provincial comprometió un aporte específico para la finalización de la obra, que resultó complementado por Pluspetrol con la suma de ARS 259 millones, lo cual permitió imponerle el ritmo necesario para finalizarlas y alcanzar la inauguración.

La infraestructura requirió la ejecución del techo del galpón principal, de 516 metros cuadrados, 140 metros cuadrados de mampostería de elevación en altura, 220 metros lineales de vigas de encadenado y la construcción y el equipamiento de dos dormitorios con vestuarios para la guardia, un comedor y 3 baños.

Con esta acción Pluspetrol reafirma su compromiso con el desarrollo de las comunidades cercanas a sus operaciones, estrategia integrada tanto a la política de sostenibilidad como al propósito de la compañía, enfocada en fomentar el desarrollo sostenible.

Este proyecto integra la estrategia de Responsabilidad Social de Pluspetrol, en la que lleva comprometidos USD 3 Millones de inversión social para la provincia de Neuquén durante 2025 en numerosos proyectos estructurados en los tres ejes que componen su estrategia de responsabilidad social: educación, producción y fortalecimiento institucional, complementando así su importante actividad como operador clave en el desarrollo energético de la provincia y del país.