Donación fortalece el equipamiento de los Bomberos de Carlos Pellegrini

Los Bomberos Voluntarios de Carlos Pellegrini incorporaron recientemente un valioso recurso a su equipamiento operativo: una moderna camilla de última generación, acompañada por todos los accesorios necesarios para su instalación y utilización en diferentes escenarios de emergencia. Esta donación representa un avance significativo para el cuerpo activo, al mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

El nuevo equipo fue diseñado para optimizar la atención y el traslado de pacientes en todo tipo de operativos. La camilla principal permite trabajar en dieciséis posiciones diferentes, lo que ofrece una versatilidad notable frente a diversas necesidades médicas y de rescate. Su estructura robusta soporta un peso máximo de hasta 250 kilogramos, garantizando mayor seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal interviniente.

Además, la donación incluye una camilla tipo empaquetado, especialmente diseñada para intervenciones en zonas de difícil acceso, donde la movilidad es reducida o el terreno presenta obstáculos. Este dispositivo facilita la inmovilización y posterior traslado de personas, permitiendo que los bomberos actúen con eficiencia incluso en las condiciones más adversas.

La incorporación de este nuevo equipamiento refuerza la labor que los Bomberos Voluntarios de Carlos Pellegrini desempeñan a diario al servicio de la comunidad. Cada herramienta moderna no solo amplía sus capacidades operativas, sino que también contribuye a preservar la integridad de quienes arriesgan su vida para asistir a los demás.

Con esta donación, el cuartel continúa consolidando su compromiso con la profesionalización y la mejora constante de sus recursos, manteniendo el espíritu solidario y la vocación de servicio que distinguen al cuerpo de bomberos voluntarios en todo el país.