El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios participó en la Expo Seguridad

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) tuvo una destacada participación en la “Expo Seguridad” realizada en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Durante las cuatro jornadas del evento, el sistema estuvo representado por autoridades e integrantes de la Mesa Ejecutiva, la Academia Nacional, el Comando Único de Operaciones (CUO), Compras Comunitarias y la Fundación Bomberos de Argentina, quienes brindaron una amplia variedad de actividades, charlas y asesoramiento técnico.

La presencia del SNBV en esta exposición constituyó una oportunidad clave para visibilizar el trabajo conjunto que desarrolla el sistema en materia de capacitación, equipamiento y gestión institucional. A lo largo de los días, el público asistente pudo acercarse al stand de Compras Comunitarias, donde se ofreció información y orientación acerca de equipamiento, certificaciones y los procesos que garantizan la calidad y seguridad en la adquisición de materiales e insumos destinados a los cuerpos de bomberos de todo el país.

Entre las actividades más destacadas se encontraron las capacitaciones técnicas brindadas por especialistas del sistema, quienes compartieron conocimientos sobre procedimientos operativos, prevención, y estrategias para la intervención en emergencias. Estas instancias formativas fueron valoradas tanto por los visitantes como por representantes de distintas instituciones de seguridad que participaron en la exposición.

En representación del Consejo Nacional, asistieron el vicepresidente segundo, Ricardo Alcalde, y el prosecretario general, Sergio Cuello. Ambos acompañaron las acciones desarrolladas por el sistema nacional y brindaron su apoyo a las autoridades del sistema provincial de bomberos voluntarios en el proceso de regularización de cuestiones federativas y organizativas, reafirmando el compromiso del Consejo con el fortalecimiento institucional en todo el territorio argentino.

El evento contó también con la presencia del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Emergencias, Santiago Hardie; la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa; el director nacional del CUO, Comandante General Gustavo Nicola; y el vicedirector, Comandante Mayor Aarón Mendoza. A ellos se sumaron numerosas autoridades nacionales, provinciales y locales, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre las instituciones que integran el sistema de protección civil y seguridad del país.

La participación del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en la Expo Seguridad reafirma su compromiso con la profesionalización, la cooperación interinstitucional y la mejora continua en beneficio de las comunidades a las que sirve. Su presencia en Villa Mercedes no solo fortaleció los lazos con las autoridades locales y provinciales, sino que también permitió difundir la labor de miles de hombres y mujeres que, día a día, integran y sostienen el sistema de bomberos voluntarios de la Argentina.