Bomberos de Monte Hermoso fortalecen su capacitación

En el año de su 50° aniversario institucional, el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso continúa fortaleciendo su compromiso con la formación, la profesionalización y el trabajo solidario que caracteriza a la institución.

Este sábado, cuatro integrantes participaron del taller de socorrismo desarrollado en la ciudad de Ingeniero White, organizado por el Departamento de Socorrismo de la Federación Centro Sur. Representaron al cuartel montermoseño los bomberos Mauricio Correa, Martín Pedersen, Milagros Castro y Faustino Sansot, acompañados por la bombero instructora Verónica Simone, integrante del mencionado departamento. La jornada formativa permitió actualizar conocimientos y reforzar técnicas esenciales de asistencia en emergencias, en un espacio de intercambio con colegas de toda la región.

Días antes, los bomberos Esteban Bruzzone (2° Oficial) y Martín Reyes (Subayudante) participaron en la ciudad de Tornquist de la acreditación oficial de bombero forestal, instancia en la que ambos fueron aprobados. Desde el cuartel felicitaron a los integrantes por el logro obtenido “en lo personal e institucional”, reflejo del esfuerzo y la dedicación constante que caracterizan a la fuerza montermoseña.

Estas son solo algunas de las múltiples actividades que los Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso desarrollan a lo largo del año, tanto en el plano operativo como en la capacitación y la vinculación con la comunidad. Entre entrenamientos, simulacros, charlas educativas y acciones solidarias, la institución mantiene una presencia activa y constante, reafirmando día a día su vocación de servicio y su compromiso con la seguridad de todos los vecinos.

Agradecimiento

El cuartel expresó su «profundo agradecimiento» a la empresa Todomat por la donación de materiales destinados a la construcción de una estructura para equipamiento forestal que será instalada en una unidad liviana. Desde la institución destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad y del sector privado en el fortalecimiento operativo del cuerpo.