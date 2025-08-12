Bomberos Voluntarios de Entre Ríos tendrán cobertura médica completa

Entre Rios.- Desde este mes, todos los cuarteles de la provincia contarán con seguro de salud a través de una mutual, financiado por el Gobierno provincial. El beneficio alcanza a quienes no poseen obra social y se enmarca en una ley histórica para el sector.

Oscar Arce, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia, confirmó que todos los voluntarios de Entre Ríos pasarán a contar con un seguro médico con acceso a obra social.

Desde esta semana, una mutual privada brindará el servicio a quienes no tengan cobertura, con financiamiento a cargo del Gobierno provincial.

“Desde el Ministerio de Seguridad, donde está Defensa Civil, hemos recibido la confirmación de que van a realizar los aportes a la Mutual Avalian para todos los bomberos de la provincia sin cobertura médica”, señaló Arce.

El dirigente valoró que este avance “es el resultado de una lucha de años que llevamos los dirigentes bomberiles: los que estamos hoy, los que ya no están pero comenzaron”. Y agregó: “Ahora se destinaron los fondos para la mutual”.

Con esta medida, se cumplirá con la ley que reconoce un resarcimiento económico mensual a todos los bomberos que cumplen 25 años de labor ininterrumpida dentro del sistema. En ese mismo marco estaba prevista la contratación de esta cobertura de salud.

Arce recordó que “en el final del gobierno de Gustavo Bordet se sancionó por amplia mayoría la ley. Después llegó Rogelio Frigerio, que la reglamentó, empezó a cumplir con la ley y entregó el reconocimiento a los bomberos de la provincia”.

En esa línea, a partir de este mes “los bomberos tendremos cobertura del cien por ciento en salud en todo el país”, aseguró. Si bien la cantidad de beneficiarios varía en cada cuartel, destacó que el número “es alto”.