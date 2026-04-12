Chinú: El municipio adquiere su primer carro de bomberos propio

El municipio de Chinú, Córdoba, ha marcado un antes y un después en su sistema de gestión del riesgo tras la adquisición oficial de su primer carro de bomberos propio. Esta compra, que demandó una inversión de 500 millones de pesos provenientes íntegramente de los recursos de los contribuyentes, pone fin a una carencia histórica que obligaba a la localidad a depender de la asistencia de poblaciones vecinas ante incidentes críticos.

El anuncio, realizado por el alcalde Roberto Ramírez Trujillo, subraya que este nuevo equipo no es solo un vehículo, sino una herramienta de soberanía operativa. Con esta unidad, el cuerpo de bomberos local podrá intervenir de manera inmediata tanto en el casco urbano como en las extensas zonas rurales del municipio, además de estar en condiciones de brindar apoyo recíproco a otras localidades cordobesas cuando la emergencia lo demande.

Desde la administración municipal destacaron que la transparencia en el uso de los impuestos ha permitido concretar esta “deuda saldada”. La llegada de la máquina de extinción fortalece la capacidad de respuesta ante incendios y rescates, brindando tranquilidad a los habitantes de Chinú, quienes ahora cuentan con el respaldo de un equipo técnico a la altura de su vocación de servicio.