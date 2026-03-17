Bomberos de Chichinales fortalecen su identidad institucional con nueva indumentaria

El cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Chichinales recibió una nueva dotación de indumentaria técnica, destinada específicamente a las actividades de formación y representación institucional. La entrega, encabezada por los miembros de la Comisión Directiva, busca estandarizar la vestimenta del personal para garantizar comodidad y una correcta identificación durante las exigentes jornadas de instrucción.

El kit de indumentaria entregado a cada efectivo consta de una remera, un pantalón tipo cargo y una gorra, todos debidamente personalizados con el logo oficial del cuartel. Este equipamiento permitirá que los voluntarios asistan a las escuelas de capacitación de la Federación y a eventos protocolares con una vestimenta adecuada y uniforme, reforzando el sentido de pertenencia y la imagen profesional de la entidad ante la comunidad y otras instituciones.

Desde la Comisión Directiva señalaron que esta inversión no solo cumple una función logística, sino que también actúa como un incentivo para la participación en los programas de formación continua. Al contar con el equipo apropiado para las tareas académicas y de entrenamiento, se facilita el desarrollo técnico de los bomberos, lo que impacta directamente en la calidad operativa de los servicios que brindan a diario en la localidad.

Con esta acción, el cuartel de Chichinales continúa dando pasos firmes hacia la modernización de sus recursos. La renovación de la vestimenta de capacitación asegura que el personal esté siempre listo para representar a la institución bajo los valores de orden y disciplina, manteniendo una presencia sólida y reconocida tanto en los entrenamientos regionales como en la asistencia directa a los vecinos.