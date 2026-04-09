Bomberos de Bernasconi suman una nueva unidad de rescate

La Pampa.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bernasconi ha dado un paso fundamental en la modernización de su flota operativa con la adquisición de una unidad Ford Transit. Este nuevo vehículo llega para reemplazar al actual móvil de rescate, asumiendo el rol de unidad de primera intervención en accidentes viales y emergencias médicas, lo que garantiza una respuesta más ágil y eficiente tanto en el radio urbano como en las rutas que atraviesan su jurisdicción.

La incorporación de este móvil fue posible gracias a la correcta ejecución del Subsidio Nacional 2026. Este financiamiento, que proviene del Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios (Ley 25.054), se nutre de los aportes de las primas de seguros de todo el país y se distribuye anualmente desde 1998 para que los cuarteles puedan equiparse bajo estándares de calidad. Para una institución como la de Bernasconi, la llegada de esta unidad representa la materialización de una gestión administrativa transparente volcada al servicio público.

Desde la comisión directiva y el cuerpo activo resaltaron que esta inversión permite seguir fortaleciendo el sistema de protección civil local. Con una unidad moderna, más segura para el personal y mejor equipada para el transporte de herramientas de salvamento, los Bomberos de Bernasconi reafirman su compromiso con la comunidad, asegurando que cada peso invertido se transforme en una mejor atención ante cada llamado de auxilio.