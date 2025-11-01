El Gobierno de Santa Fe refuerza el equipamiento para los bomberos

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto provincial 2700/2025 fechado este jueves 30 de octubre, ha oficializado la aprobación de importantes adquisiciones de equipamiento destinadas a fortalecer y garantizar la seguridad del personal de bomberos en el territorio santafesino.

El documento oficial, que lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, establece la adjudicación a dos firmas proveedoras para la provisión de materiales críticos a la Dirección General de Bomberos de la Policía provincial. La inversión total provincial para esta compra asciende a 5.272.000 pesos, desglosada en tres ítems fundamentales: máscaras y guantes asignados a un proveedor, y botas a otra empresa.

La firma SERVICIOS FF S.R.L., radicada en la provincia de Buenos Aires, será la encargada de proveer las 400 botas marca Croydon, completando así el equipamiento destinado a la protección del personal de bomberos.