La Asociación de Bomberos Voluntarios de Bragado dio un paso fundamental en la modernización de su flota operativa con la presentación oficial de una nueva camioneta pickup modelo 2020. La adquisición, encabezada por el presidente del Consejo Directivo, Martín Artola, responde a una necesidad técnica planteada por la jefatura del cuerpo activo para optimizar las intervenciones en zonas de difícil acceso. Esta unidad de tracción integral llega para reemplazar a un vehículo antiguo de tracción simple que, debido a su motorización limitada, presentaba dificultades en terrenos blandos o anegados.

El destino principal del flamante móvil será el soporte logístico de la brigada acuática. Gracias a su sistema 4×4 y su capacidad de arrastre, la camioneta permitirá el remolque eficiente de embarcaciones y el ingreso seguro a sectores inundados o riberas donde la falta de adherencia solía comprometer la celeridad de los operativos. El vehículo ya cuenta con el ploteo institucional reglamentario y ha sido equipado con sistemas de balizas y sirenas de última generación, quedando plenamente operativo para cualquier requerimiento de emergencia en la jurisdicción o zonas de influencia.

Desde la conducción de la entidad destacaron que este avance es el resultado del manejo transparente de los recursos y del apoyo económico constante de los vecinos de Bragado. Sin embargo, las novedades no terminan aquí: Artola adelantó que la institución se encuentra en las instancias finales para concretar la compra de un nuevo vehículo adicional, lo que consolidará un proceso de reequipamiento histórico para el cuartel. Con estas inversiones, los Bomberos de Bragado no solo cuidan su patrimonio, sino que garantizan que sus rescatistas cuenten con las herramientas necesarias para proteger la vida y los bienes de la comunidad.