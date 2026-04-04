Bomberos incorporan una unidad de alta gama para logística y capacitación

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualeguay ha dado un nuevo paso en su plan de actualización de flota con la presentación oficial de su Unidad N° 69. Se trata de una Toyota Hilux SW4 TDI 4×4 SRX, un vehículo de altas prestaciones que llega para reemplazar a la anterior Unidad N° 68 (Volkswagen Amarok). Esta adquisición estratégica no está destinada al combate directo del fuego, sino a una función igualmente crítica: el traslado seguro y eficiente del personal del Cuerpo Activo y de la Comisión Directiva en tareas de representación y formación profesional.

La elección de un vehículo con tracción integral y altos estándares de seguridad responde a la intensa agenda de capacitación y gestión institucional que mantiene el cuartel fuera de los límites de la ciudad. Contar con una unidad confiable permite que los bomberos y directivos asistan a cursos, congresos y trámites oficiales con la tranquilidad de un transporte moderno, reduciendo riesgos en ruta y optimizando los recursos logísticos de la entidad. “Buscamos fortalecer el funcionamiento interno y acompañar el crecimiento permanente de nuestra organización”, señalaron desde la institución entrerriana.

Con la puesta en servicio de la nueva Toyota Hilux, los Bomberos de Gualeguay reafirman su compromiso con la profesionalización y la mejora continua. Esta inversión se traduce en una gestión más ágil y en la garantía de que el capital humano de la institución cuente con las mejores herramientas para cumplir sus responsabilidades, asegurando que el conocimiento y los recursos sigan llegando al cuartel para beneficio de toda la comunidad.