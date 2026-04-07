Gaiman: Un bombero galés visitó el cuartel de Bomberos local

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gaiman fue escenario de un encuentro cargado de simbolismo y camaradería internacional. La institución recibió la visita de Llion Jones, un bombero proveniente de Gales, quien llegó hasta el corazón del valle chubutense para conocer de cerca el funcionamiento, la historia y la infraestructura de uno de los cuarteles con mayor impronta identitaria de la región. El intercambio no solo permitió comparar protocolos de actuación, sino que reforzó los lazos históricos que unen a ambas naciones a través de la gesta colonizadora galesa en la Patagonia.

Durante la jornada, Jones recorrió las instalaciones y se interiorizó sobre los desafíos operativos que enfrenta el cuerpo activo de Gaiman, caracterizado por una zona de cobertura que combina áreas urbanas, rurales y de interfase. Desde la institución destacaron la excelente predisposición del visitante para compartir sus experiencias en el servicio de emergencias británico, lo que generó un espacio de aprendizaje mutuo sobre técnicas de rescate y gestión de siniestros en contextos geográficos diversos.

“La historia de nuestro cuartel refleja el esfuerzo, compromiso y vocación de servicio de sus integrantes a lo largo del tiempo”, señalaron desde el cuerpo activo, subrayando que este tipo de visitas internacionales validan el profesionalismo alcanzado por los bomberos voluntarios locales. El encuentro cerró con la esperanza de que este sea el puntapié inicial para futuros intercambios técnicos y culturales, reafirmando que, sin importar el idioma o la distancia, la hermandad entre bomberos es un lenguaje universal dedicado a la protección de la vida.