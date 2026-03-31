El municipio recupera un predio para fortalecer a los Bomberos Voluntarios

El sistema de emergencias del partido de Escobar ha dado un paso histórico hacia la profesionalización de sus fuerzas de seguridad. El intendente Ariel Sujarchuk oficializó la cesión de una parcela estratégica a los Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz, destinada a la creación de un nuevo Centro de Entrenamiento. El predio, que cuenta con dimensiones aproximadas de 100 x 100 metros, permitirá a los brigadistas locales y regionales realizar prácticas de maniobras críticas en un entorno controlado, elevando los estándares de respuesta ante incendios y rescates de alta complejidad.

La recuperación de este terreno se enmarca en un ambicioso plan de saneamiento ambiental. El predio cedido forma parte de un macizo de 20 hectáreas que durante más de dos décadas funcionó como un basural clandestino y foco de actividades ilegales. Tras un grave incendio intencional y la intervención de la Justicia con denuncias penales por delitos ambientales, el Municipio tomó posesión del lugar basándose en la Ordenanza 4296/06. “Lo que antes era un foco de riesgo ambiental se convierte en una herramienta para cuidar la vida”, afirmó Sujarchuk, destacando que fortalecer a los bomberos de Maschwitz es, en definitiva, fortalecer la seguridad de todo el distrito de Escobar.

La transformación de un espacio degradado en un polo de capacitación técnica permitirá a los Bomberos Voluntarios contar con infraestructuras adecuadas para simular escenarios reales de emergencia sin las limitaciones del entorno urbano. Con esta medida, Escobar consolida una visión de gestión donde la recuperación de tierras abandonadas y con deudas históricas se pone al servicio de las instituciones que, con responsabilidad y mirada de futuro, arriesgan todo para proteger a la comunidad.