Premiaron a los tres bomberos que fueron atropellados en Moron

Buenos Aires.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero ascendió a los tres bomberos que fueron víctimas del trágico atropello en la avenida Márquez, Morón, mientras combatían un incendio de pastizales.

La decisión fue oficializada por la institución, que destacó el “acto extraordinario de servicio” de los bomberos y fundamentó el ascenso en el Reglamento de Calificaciones y Ascensos. El reconocimiento llegó para Micaela Quipildor (pareja del fallecido Matías Di Paolo), Milagros Barrionuevo y Mateo Henri.

Mateo Henri fue ascendido a subayudante.

Micaela Quipildor fue ascendida a subayudante.

Milagros Barrionuevo fue ascendida a subayudante.

El 15 de diciembre de 2025, los tres bomberos fueron embestidos por un auto mientras apagaban un incendio y replegaban el material. Según detallaron desde la institución, “un vehículo ajeno a la institución, conducido de manera imprudente y a alta velocidad, embistió a parte de la dotación”.

Como consecuencia del impacto, Matías Di Paolo (33) falleció en el acto. Su pareja, Micaela Quipildor, y Milagros Barrionuevo sufrieron la amputación de una pierna cada una. Mateo Henri continúa recuperándose de las graves heridas.

Desde Bomberos de Tres de Febrero remarcaron que el ascenso “constituye un acto formal de reconocimiento institucional al accionar demostrado”, y que la disposición fue elevada al Consejo Directivo para su tratamiento.