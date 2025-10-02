La comunidad de Marcos Paz celebró el 64° aniversario de los Bomberos Voluntarios con un emotivo acto en las instalaciones de la institución. El encuentro reunió a autoridades locales, integrantes del cuerpo activo, la escuela de cadetes, el cuerpo de reserva y vecinos que se acercaron para acompañar este nuevo aniversario de una entidad emblemática para la ciudad.

Durante la ceremonia, el presidente de la institución, Ricardo Irrazabal, dirigió unas palabras en homenaje a quienes formaron parte de la historia del cuartel.

“Hoy queremos rendir homenaje a quienes estuvieron en el comienzo, en aquellos tiempos donde no tenían nada de lo que tenemos hoy, y a cada persona que pasó por la institución y aportó su granito de arena para lograr lo que somos hoy”, expresó.

Irrazabal también aprovechó la ocasión para agradecer a todos los integrantes que conforman la familia bomberil. “Quiero agradecer a todos los miembros, tanto del consejo directivo, del cuerpo activo, la escuela de cadetes y cuerpo de reserva, quienes ponen su grano día a día para poder alcanzar este objetivo y seguir creciendo como institución”, agregó.

Asimismo, el intendente Ricardo Curutchet participó del acto y destacó el compromiso de los bomberos con la comunidad. “Cada uno, desde nuestro lugar como vecinos, debemos aportar nuestro granito de arena como forma de agradecimiento al esfuerzo que hacen todos los días. En nombre de toda la comunidad de Marcos Paz, gracias”, concluyó.

El evento finalizó con un cálido aplauso y el reconocimiento de todos los presentes a una institución que, desde hace más de seis décadas, se mantiene al servicio y protección de los vecinos de Marcos Paz.