Bomberos de Berazategui conmemoraron su 77° aniversario

Buenos Aires.- La Sociedad Bomberos Voluntarios de Berazategui celebró sus 77 años junto al Cuerpo activo y autoridades. En ese marco, el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón, Hoshino Yoshinori, hizo entrega de una autobomba japonesa Hino Ranger a la entidad. Allí estuvo el subsecretario Federico Pereyra, junto a otros integrantes del Gabinete municipal.

Tras izar las banderas y entonar los Himnos nacionales Argentino y Japonés, Federico Pereyra expresó: “Le agradecemos al Embajador por la donación de la autobomba. Para los Bomberos Voluntarios de Berazategui significa mucho; ellos la van a cuidar con el corazón. Gracias a sus familias porque sin el sostén de ellas no hay bomberos”.

Seguidamente, tras hacer entrega de la llave de la autobomba, Hoshino Yoshinori destacó: “Para mí es un placer participar de este aniversario. Le expreso mi más sincero respeto a la tarea que realiza este Cuerpo. Japón y Argentina tienen una larga amistad con más de 120 años de historia; y ya hemos colaborado con 30 camiones de bomberos destinados a distintos cuarteles a lo largo del país, con el objetivo de robustecer el sistema de prevención”.

Por su parte, el presidente de la institución, Enrique Miguel Rocchetti, indicó: “Cuando comenzamos, esto era un galponcito. Con el paso del tiempo y gracias al trabajo de los bomberos y colaboradores, tenemos un Cuartel de primer nivel. También quiero nombrar al Dr. Juan José Mussi, quien siempre colaboró con nosotros. El agradecimiento a la Embajada por esta autobomba es eterno. Nos va a ayudar en el trabajo que hacemos día a día”.

Finalmente, Rocchetti entregó al Embajador un casco de bomberos fileteado y un ramo de flores a su esposa, se descubrió una placa conmemorativa y el subcomandante Martín Ruiz Díaz Valdez puso en marcha la autobomba donada. La ceremonia continuó con la entrega de estrellas en reconocimiento a los años de servicio de ocho agentes y de cinco diplomas al mérito en áreas internas. Asimismo, las autoridades recorrieron la zona con la autobomba.