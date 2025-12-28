Inauguraron la ampliación del parque automotor de los Bomberos

Luján de Cuyo.- El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, participó de la inauguración del Estacionamiento Parque Automotor Carlos Gómez, una obra que mejora la organización interna y optimiza la operatividad de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.

Durante la jornada, también se presentó un nuevo móvil que se suma a la flota del cuartel: un camión Scania modelo 2010, importado desde Europa, que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante distintos tipos de emergencias y mejorar la cobertura en todo el departamento.

Allasino destacó la importancia de acompañar el crecimiento institucional de los bomberos voluntarios y remarcó el rol clave que cumplen en la protección de la comunidad. En ese sentido, señaló que el Municipio continúa colaborando con obras de infraestructura fundamentales, como la ejecución de las cloacas del cuartel, para garantizar mejores condiciones de trabajo a quienes prestan servicio de manera permanente.