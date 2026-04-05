Canals: Bomberos niega irregularidades y ratifica su operatividad

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Canals ha roto el silencio frente al conflicto interno que tomó estado público en los últimos días. A través de un informe oficial con fecha del 2 de abril de 2026, la Comisión Directiva respondió punto por punto a las acusaciones de irregularidades, falta de diálogo y decisiones arbitrarias que circularon en medios locales. La institución fue tajante al afirmar que el cuartel funciona con absoluta normalidad y que la seguridad de los vecinos no se encuentra bajo ningún tipo de riesgo.

El eje de la polémica radica en la exoneración de integrantes del cuerpo activo, una medida que los denunciantes calificaron de injustificada. Sin embargo, desde la conducción de la entidad aseguraron que estas bajas no fueron aleatorias, sino que resultaron de la aplicación estricta de la normativa vigente ante la comisión de “faltas gravísimas”. Asimismo, desmintieron cualquier acefalía operativa, confirmando que cuentan con 34 bomberos activos plenamente capacitados y con procesos de formación en marcha para nuevos aspirantes y dirigentes, lo que garantiza la continuidad del servicio a largo plazo.

En cuanto a la transparencia administrativa, la Comisión Directiva subrayó que los estados contables han sido presentados “en tiempo y forma” ante los organismos de control y que toda la documentación técnica y financiera permanece a disposición de los socios para su consulta. Con este descargo, la institución de Canals busca cerrar un capítulo de incertidumbre pública, reafirmando que el cumplimiento de los reglamentos internos es la única vía para sostener la profesionalidad y el prestigio de un cuerpo que se debe, ante todo, a la protección de su comunidad.