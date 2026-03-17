Starfire Equipamiento presente en la reunión federativa de 25 de Mayo

La ciudad de 25 de Mayo fue el escenario de una nueva jornada de encuentro para la Federación de la Provincia de Buenos Aires, donde la empresa Starfire Equipamiento tuvo una destacada participación. En el marco de este evento, que reúne a las cúpulas directivas y operativas de los cuarteles bonaerenses, la firma exhibió sus últimas novedades en tecnología y materiales críticos para el combate de incendios y el rescate técnico.

Como proveedor especializado en el sector, Starfire aprovechó el espacio para interactuar directamente con los jefes de cuerpo y representantes de las comisiones directivas, ofreciendo asesoramiento sobre equipos diseñados bajo los más altos estándares de seguridad. La presencia de la empresa en estas reuniones federativas resulta clave, ya que permite a los bomberos conocer de primera mano las innovaciones en protección personal y herramientas operativas que facilitan la labor diaria en situaciones de emergencia.

La participación de Starfire Equipamiento en 25 de Mayo reafirma su compromiso con la modernización de los cuarteles de la provincia. Al acercar tecnología de punta a las federaciones regionales, se garantiza que los servidores públicos cuenten con las mejores herramientas disponibles en el mercado, elevando la calidad de respuesta ante siniestros y, fundamentalmente, protegiendo la integridad física de quienes arriesgan su vida por la comunidad.