Serodino: Bomberos presentan su nueva unidad de respuesta rápida

En el marco de las celebraciones por San José, patrono de la localidad, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Serodino presentó oficialmente una nueva incorporación a su flota operativa. Se trata del Móvil 6, una unidad de respuesta rápida que ya se encuentra en funcionamiento y que representa un hito de gestión y trabajo interno para la institución. La base del vehículo es una camioneta Toyota Hilux modelo 2018, la cual llegó al cuartel tras una importante donación realizada por la empresa Cargill Puerto San Martín.

Lo más destacado de esta incorporación es que la transformación del vehículo fue realizada íntegramente en las instalaciones del cuartel. Utilizando mano de obra propia del cuerpo activo y la comisión, y financiada con fondos institucionales, la camioneta fue modificada y equipada con los elementos técnicos necesarios para enfrentar intervenciones ágiles. Este esfuerzo compartido permitió optimizar los recursos y adaptar la unidad a las necesidades geográficas y operativas específicas de la zona de Serodino y sus alrededores.

Con la puesta en marcha del Móvil 6, el cuerpo de bomberos gana versatilidad para llegar con mayor velocidad a incendios de pastizales, accidentes viales o servicios de auxilio donde las unidades de gran porte tienen mayores limitaciones de desplazamiento. Esta nueva herramienta no solo refuerza el parque automotor, sino que simboliza el espíritu de autogestión de una institución que continúa profesionalizándose para brindar un servicio de excelencia a toda la comunidad.