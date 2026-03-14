Bomberos de Roca recibieron formación sobre violencia familiar y de género

En una iniciativa orientada a fortalecer la preparación del personal ante escenarios de alta complejidad social, integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de General Roca participaron de una jornada de capacitación técnica sobre violencia familiar y de género. La actividad se desarrolló en el marco de los programas de actualización institucional y buscó dotar a los brigadistas de herramientas conceptuales y prácticas para actuar correctamente cuando se detectan este tipo de situaciones durante sus intervenciones.

La jornada estuvo coordinada por especialistas de la Comisaría de la Familia, quienes brindaron conocimientos detallados sobre los protocolos de prevención y el abordaje inicial de las víctimas. Durante el encuentro, se trabajó en la identificación de indicadores de violencia y se explicaron los canales de intervención legal y asistencial vigentes, con el objetivo de que los bomberos —quienes suelen ser de los primeros en llegar a escenas críticas— puedan brindar una asistencia humanizada y conforme a la normativa.

Desde la institución destacaron que la función del bombero voluntario actual trasciende el combate del fuego y el rescate técnico, requiriendo una sensibilidad especial ante las problemáticas sociales que atraviesan a la comunidad. La formación en estas temáticas permite mejorar la calidad del servicio y asegura que los efectivos sepan cómo proceder ante casos vulnerabilidad extrema, garantizando la protección de las víctimas y la correcta articulación con las fuerzas de seguridad y organismos de salud.

Esta instancia de sensibilización y aprendizaje reafirmó el compromiso del cuartel de Roca con la formación integral de sus miembros. Al integrar perspectivas de género y protocolos de actuación frente a la violencia familiar en su plan de instrucción, la asociación no solo profesionaliza su respuesta operativa, sino que también consolida su rol como un actor social fundamental para la contención y el bienestar de los vecinos en situaciones de crisis.