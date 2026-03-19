Bomberos de San Pedro renuevan el acceso principal de su cuartel central

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro presentó oficialmente una serie de mejoras estructurales de alto impacto para la operatividad cotidiana del cuartel. El eje central de los trabajos consistió en el recambio del tradicional portón de acceso sobre la calle Alvarado, punto crítico por donde se produce el ingreso y egreso de todas las unidades ante servicios de emergencia. Tras años de uso intensivo, la institución decidió retirar el antiguo sistema de chapa corredizo para dar paso a una infraestructura moderna que agiliza los tiempos de respuesta y eleva los estándares de seguridad de la central.

La obra consistió en la instalación de cortinas metálicas de última generación, las cuales funcionan mediante un sistema de accionamiento automático. Esta actualización técnica permite que, ante una alarma, el despacho de las unidades sea mucho más fluido y seguro para los conductores. Desde el Consejo Directivo destacaron que este avance fue posible gracias a la colaboración constante de los vecinos y al esfuerzo de administración de los recursos institucionales, subrayando que la mejora no solo es estética, sino fundamentalmente funcional para la dinámica de la emergencia.

Un aspecto destacado del proyecto fue el compromiso directo del personal del cuerpo activo, quienes trabajaron de manera conjunta en el retiro de las estructuras antiguas, reafirmando el espíritu de equipo que caracteriza a la entidad. Asimismo, la Asociación resaltó la colaboración de Diego Rocca y su equipo de trabajo, quienes realizaron el aporte técnico para la instalación de las botoneras de control de las nuevas persianas. Con esta obra, el Cuartel Central de San Pedro moderniza su fachada operativa, garantizando que el primer eslabón de la emergencia —la salida del material mayor— se realice sin contratiempos.