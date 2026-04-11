Bomberos y Camuzzi realizaron una jornada de capacitación

En el marco del plan anual de capacitación destinado a todo el personal, el Lic. Sergio Felice, representante de la empresa Camuzzi, brindó una jornada formativa a bomberos voluntarios sobre el manejo de emergencias vinculadas al gas natural.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes fundamentales, entre ellos el protocolo de actuación ante emergencias con gas, el plan de prevención de daños y las medidas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, una problemática de especial importancia en esta época del año.

La capacitación estuvo orientada a seguir fortaleciendo la preparación y actualización del personal, con el objetivo de optimizar la respuesta ante situaciones de riesgo y reforzar las tareas de prevención en la comunidad.