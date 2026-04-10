El Servicio de Bomberos adquiere una nueva ambulancia para Tafalla

El Servicio de Bomberos de Navarra continúa con su ambicioso plan de modernización de flota, esta vez con una inversión estratégica de 127.000 euros destinada al parque de Tafalla. Se trata de una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), un recurso esencial que permite a los bomberos brindar una respuesta sanitaria inmediata y de alta calidad antes del traslado hospitalario, optimizando los tiempos de supervivencia en incidentes críticos.

Esta adquisición no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la política de renovación constante que lleva adelante el Gobierno de Navarra para sus parques de la Comunidad Foral. La nueva unidad cuenta con equipamiento médico de última generación y ha sido diseñada bajo estrictos estándares de ergonomía y seguridad vial, garantizando tanto la comodidad del paciente como la eficacia operativa del personal de bomberos que opera estos servicios de emergencia médica.

Con la puesta en servicio de esta ambulancia en Tafalla, se fortalece la red de protección civil de la zona media de Navarra. La apuesta por vehículos modernos y bien equipados reafirma el compromiso de la institución con la excelencia en el servicio público, asegurando que, ante una emergencia médica o un rescate, los ciudadanos cuenten con los mejores medios técnicos disponibles.