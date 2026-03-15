Dos bomberos heridos durante la extinción de un incendio en un local

En la tarde de este sábado, dos efectivos pertenecientes al Consorcio de Bomberos de Tenerife resultaron lesionados mientras trabajaban en el control de un incendio declarado en el casco urbano de Adeje. El incidente se produjo en un local comercial ubicado en la calle Universidad de La Laguna, en las cercanías del Auditorio, obligando a un despliegue inmediato de recursos de emergencia para sofocar las llamas y asistir a los profesionales afectados.

El suceso se desencadenó por causas que aún son materia de investigación, generando una densa columna de humo en la zona y movilizando a varias dotaciones del Consorcio insular. Durante las maniobras de ataque directo al fuego y enfriamiento de la estructura, los dos bomberos sufrieron heridas que requirieron atención médica, evidenciando una vez más el alto nivel de riesgo que enfrentan los operativos en incendios desarrollados en espacios cerrados o confinados.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar del siniestro, los profesionales fueron asistidos por personal sanitario para evaluar el alcance de sus lesiones. Mientras tanto, el resto de la dotación continuó con las tareas de extinción para evitar que el fuego se propagara a edificios colindantes en una de las áreas más transitadas del municipio tinerfeño. La rápida intervención permitió estabilizar la situación en el local antes de que los daños estructurales fueran mayores.