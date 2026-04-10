Capacitación para fortalecer la respuesta a incendios forestales

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación entre los distintos actores que intervienen en el manejo del fuego, se realizó en Ushuaia el primer Curso Inicial para Combatientes de Incendios Forestales,

La capacitación fue organizada por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en conjunto con el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Tierra del Fuego, y es continuidad del trabajo articulado con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El curso estuvo destinado a bomberos voluntarios de distintos cuarteles de la ciudad capital, con foco en la preparación para intervenir en incendios de interfase, es decir, aquellos que se producen en zonas cercanas a áreas urbanas.

El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, señaló que la iniciativa “marca un paso importante en el fortalecimiento de nuestras capacidades para el manejo del fuego. Esto nos permite mejorar la preparación, la capacidad de respuesta ante emergencias y anticiparnos a escenarios cada vez más complejos”.

Por su parte, el subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, destacó que la instancia “nos permitió trabajar con un mismo idioma entre todos los actores que intervienen en el combate del fuego. La articulación entre Provincia, Parques, Bomberos y las áreas de respuesta como Defensa Civil y Protección Civil es esencial, sobre todo frente a incendios de interfase, donde la coordinación define la eficacia de la respuesta”.

La formación incluyó tres etapas: una instancia teórica, una evaluación física orientada a medir la resistencia de los participantes y una fase práctica en la que se aplicaron técnicas, uso de herramientas y organización del combate.

Quienes aprueben el curso obtendrán una certificación provincial que los habilita a intervenir en el ámbito local.

Actualmente, la provincia cuenta con unas 50 personas capacitadas provenientes de distintas instituciones para actuar ante incendios forestales. En este marco, se prevé continuar con nuevas instancias de formación y avanzar en procesos de recertificación a nivel nacional, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa y reforzar tanto la prevención como la respuesta en todo el territorio.