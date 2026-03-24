Bomberos de Centenario y Junín de los Andes se especializan en rescate acuático

Los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Centenario y Junín de los Andes concretaron una jornada de capacitación conjunta de alta intensidad, destinada a perfeccionar las técnicas de salvamento en espejos de agua. La etapa culminante de este programa de formación tuvo como escenario las aguas de Bahía Bonita, en el Lago Mari Menuco, donde los efectivos de ambas localidades trabajaron de manera integrada para unificar criterios de intervención ante siniestros o emergencias náuticas en escenarios de complejidad real.

El despliegue técnico incluyó el uso de unidades semirrígidas, motos de agua y equipos de buceo autónomo, permitiendo a los rescatistas realizar maniobras de aproximación, extracción de víctimas y rastreo subacuático. Las prácticas se diseñaron para simular condiciones críticas de intervención, donde la velocidad de respuesta y la precisión en el manejo de las embarcaciones son factores determinantes para el éxito del operativo. Esta formación es vital para la región, dado el incremento de la actividad recreativa y deportiva en los lagos y ríos neuquinos.

Más allá de la destreza individual, el entrenamiento puso especial énfasis en la articulación operativa entre los distintos equipos. La capacidad de trabajar de manera coordinada entre cuarteles de diferentes jurisdicciones es una pieza clave cuando la magnitud de una emergencia requiere el despliegue de múltiples dotaciones. Con esta capacitación, los bomberos de Centenario y Junín de los Andes elevan sus estándares de profesionalismo, asegurando que el personal cuente con las herramientas tácticas necesarias para proteger la vida en los entornos acuáticos de la provincia.