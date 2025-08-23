Bomberos Voluntarios recibieron un terreno para construir el cuartel

Este viernes 22 de agosto se realizó la firma del Contrato de Comodato para el uso gratuito del terreno entre la Municipalidad de Caseros y la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Caseros, dando cumplimiento a la Ordenanza N°422.

Participaron el Presidente Municipal, Oscar Francou, el Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi, el Presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Caseros, Ricardo Canale, y el Vicepresidente, Rafael Cergneux.

“Teniendo en cuenta que la labor prestada por la Asociación Bomberos Voluntarios de Caseros constituye un valioso servicio de seguridad y protección civil a nuestra comunidad, desde la Municipalidad reconocemos y apoyamos institucionalmente sus esfuerzos mediante el otorgamiento de este inmueble a fin de que cuenten con un cuartel propio”, sostuvieron.

Dicho contrato se realiza respecto del inmueble municipal ubicado entre calle 05 y colectora, en la planta urbana de la localidad, identificado como Lote 21, según Plano de Mensura N°62061, con Partida Inmobiliaria Provincial Nº234559.

El inmueble referido será destinado exclusivamente a la construcción y funcionamiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Caseros.