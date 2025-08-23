Noticias Argentina

Bomberos Voluntarios recibieron un terreno para construir el cuartel

23/08/2025
Este viernes 22 de agosto se realizó la firma del Contrato de Comodato para el uso gratuito del terreno entre la Municipalidad de Caseros y la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Caseros, dando cumplimiento a la Ordenanza N°422.

Participaron el Presidente Municipal, Oscar Francou, el Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi, el Presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Caseros, Ricardo Canale, y el Vicepresidente, Rafael Cergneux.

“Teniendo en cuenta que la labor prestada por la Asociación Bomberos Voluntarios de Caseros constituye un valioso servicio de seguridad y protección civil a nuestra comunidad, desde la Municipalidad reconocemos y apoyamos institucionalmente sus esfuerzos mediante el otorgamiento de este inmueble a fin de que cuenten con un cuartel propio”, sostuvieron.

Dicho contrato se realiza respecto del inmueble municipal ubicado entre calle 05 y colectora, en la planta urbana de la localidad, identificado como Lote 21, según Plano de Mensura N°62061, con Partida Inmobiliaria Provincial Nº234559.

El inmueble referido será destinado exclusivamente a la construcción y funcionamiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Caseros.

