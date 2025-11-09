Inauguración del SUM del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Galarza

El presidente de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gral. Galarza (Dpto. Gualeguay), Patricio Besel, en declaraciones a El Observador y Canal 6 ERTV, anunció que este domingo 9 de noviembre a las 20.00 se realizará la inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM), de la entidad.

El dirigente mencionó que se trata de una obra que se concretó en el primer piso del edificio, donde también funcionan otras dependencias y que insumió varios años para concluirla. “Este SUM ya se está utilizando para capacitaciones y hacemos la habilitación formal porque queremos rendirle un homenaje a una persona y socio fundadora, que siempre estuvo comprometida con la Asociación, con el Cuartel y con varias instituciones de esta ciudad…Se trata de Inés Paulina Medone de Pérez, ‘Nuchi’ como la conocíamos, quien falleció hace un par de meses y fue una de las integrantes que estuvo en los inicios de la institución en 2003 y durante casi 23 años participó activamente en la Comisión Directiva. Por ello, queremos que la comunidad nos acompañe en este reconocimiento que haremos este domingo a ‘Nuchi’. donde este salón llevará su nombre…”, señaló Besel.

Asimismo, el grupo de trabajo organiza para el sábado 15 de noviembre la 2ª Cena Anual a beneficio de la entidad, que se efectuará en las instalaciones del Cuartel (Avda. Ramírez 62). Habrá shows musicales, sorteos y los interesados en participar y colaborar pueden adquirir las tarjetas en la sede o contactándose a los tels. 3444-625294, 3444-462467 o 3444-503740.