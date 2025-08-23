Nueva unidad para Bomberos Voluntarios de Punta Alta

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta sumó recientemente un importante recurso a su parque automotor con la incorporación de una nueva unidad forestal. La flamante adquisición, que también puede ser utilizada en la atención de incendios vehiculares, representa un paso fundamental en el fortalecimiento operativo de la institución y en la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad y la región.

La unidad corresponde a una camioneta 4×4, modelo 2021, equipada con un moderno kit de ataque rápido que incluye un tanque con capacidad de 500 litros de agua. Este equipamiento resulta esencial para intervenir con rapidez en situaciones donde la inmediatez puede marcar la diferencia, como en focos ígneos en espacios verdes, incendios de pastizales o siniestros que involucren automóviles.

El vehículo fue recibido en el cuartel central de la institución, ubicado en Mitre al 500, en el corazón de Punta Alta. Allí, integrantes del cuerpo activo y miembros de la comisión directiva participaron de la presentación formal, destacando la importancia que esta nueva herramienta tendrá en el servicio diario de los bomberos voluntarios.

La llegada de la camioneta no solo amplía las posibilidades de intervención en terrenos de difícil acceso gracias a su tracción integral, sino que además fortalece el compromiso que la Asociación Bomberos Voluntarios mantiene con la comunidad desde hace décadas. La inversión en equipamiento de última generación refleja la búsqueda constante de brindar un servicio más seguro, eficaz y profesional frente a las emergencias que puedan presentarse.

En un contexto donde los incendios forestales y de pastizales han cobrado protagonismo en distintas zonas del país, la incorporación de esta unidad forestal en Punta Alta representa un valioso refuerzo para la prevención y el combate temprano del fuego, garantizando una respuesta inmediata y efectiva.