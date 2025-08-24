Comercios donan cascos y guantes a los Bomberos

La División Cuartel 21 de Bomberos recibió la donación de cinco pares de guantes y cuatro cascos, gracias a la colaboración de empresarios y comerciantes. La iniciativa fue impulsada por el Sargento Primero Jorge Alarcón, vecino nacido en El Calafate, quien al tener muchos amigos y conocidos que tienen comercios, decidió hacer el pedido de donación.

La idea es que entre varios aporten un poco cada uno y poder así lograr la compra de insumos que necesita el cuartel, para ir renovamiento su equipamiento personal.

En esta oportunidad se recibieron donaciones de la Carnicería El Establo, el Desarmadero MyM y la Distribuidora Tehuel Aike. Y próximamente llegarán donaciones de otras empresas y comercios que mencionaremos cuando se concreten.

“¡Gracias por su colaboración desinteresada! Es un orgullo ver el compromiso de nuestro personal. y de los comerciantes que están siempre”, difundieron desde Bomberos.