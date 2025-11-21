El Gobierno inaugura el nuevo Departamento Zona II de Bomberos

El ministro de Seguridad Pedro Prodromos encabezó la apertura del edificio que lleva el nombre del Crío. Insp. (R) Carlos Martiniano. La obra apunta a mejorar la coordinación operativa, capacitar al personal y fortalecer la respuesta ante emergencias en la provincia.

En Caleta Olivia se inauguraron las nuevas instalaciones del Departamento Zona II de Bomberos, dependiente de la provincia. La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, acompañado por autoridades locales y personal de la fuerza.

El edificio lleva el nombre del Crío. Insp. (R) Carlos Martiniano, un reconocimiento oficial a su trayectoria y al compromiso sostenido con el servicio público.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que las nuevas instalaciones permitirán optimizar el trabajo operativo, fortalecer la coordinación entre equipos y promover instancias de capacitación para el enriquecimiento profesional de los bomberos. El objetivo declarado es mejorar el tiempo de respuesta y la capacidad de actuación frente a emergencias crecientes en la región.

El Ministerio de Seguridad subrayó que esta inauguración forma parte del acompañamiento al sistema de emergencias y de una estrategia para fortalecer la protección ciudadana en toda la provincia.