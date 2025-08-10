Bomberos Voluntarios celebró sus 66 años de vida

Los Bomberos Voluntarios de San Pedro festejaron un nuevo aniversario de su fundación y como de costumbre además del acto protocolar y todo el significado que esto tiene hubo anuncios y presentaciones.

El 66° aniversario se celebró en el Cuartel Central con la presencia de las autoridades bomberiles, familias, colaboradores, autoridades gubernamentales y representantes de entidades intermedias.

Marcelo Sassone, en nombre de los Bomberos Voluntarios de Baradero ( Padrinos de Bomberos de San Pedro ), más el Intendente Cecilio Salazar, el padre Héctor Molfesa, el Comandante Mayor y jefe de cuerpo activo Edgardo Epelde, y el presidente del Consejo Directivo Eduardo Dlapa, fueron quienes tuvieron a su cargo los discursos.

Todos coincidieron en el valor que tiene contar con un cuartel de Bomberos Voluntarios en la ciudad y lo que eso significa, pero en la voz de Edgardo Epelde y Eduardo Dlapa llegaron los anuncios y las presentaciones, destacando la adquisición de un kit forestal para el móvil 37, lo que la transforma en una unidad liviana, rápida de ataque, principalmente para siniestros forestales, contando con una bomba de alta presión y tecnología de avanzada.

A la vez fue presentado el móvil 43, un imponente autobomba marca Mercedes Benz con capacidad de transporte de 7 personas más todo el equipamiento necesario ante cada intervención.

A la vez se destacó la adquisición de más equipamiento para el personal algo sumamente importante una plataforma de aire comprimido la cual rduce el tiempo de carga de tubos de 18 minutos en la actualidad a un minuto con esta nueva tecnologia,, materiales e insumos, como así también la administración de la entidad que cumple un rol fundamental a la hora de cumplir los objetivos trazados.