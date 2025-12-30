Importante adquisición de los Bomberos Voluntarios de Beriso

Buenos Aires.- Los Bomberos Voluntarios de Berisso informaron que este lunes recibieron nuevo equipamiento adquirido con fondos propios mediante una inversión de 9600 dólares.

Se trata de tres Herramientas Hidráulicas Holmatro modelo T1 de entrada forzada importadas de Estados Unidos con funciones para cortar, levantar, separar, amartillar, calzar, además de su utilización como ariete.

Esta herramienta es una de las más modernas en su tipo a nivel mundial e ingresó al país en noviembre de este año, siendo la institución local uno de los primeros cuerpos en la Argentina en adquirirlas.

Además se incorporaron dos lanzas de incendio TFT ultimátum 125 diseñadas para el trabajo en alta presión importadas de Estados Unidos, con máxima tecnología para el combate de incendios estructurales, que permite mayor eficacia, aprovechamiento de agua y protección de nuestro personal.

“Agradecemos a todos los vecinos, vecinas, comerciantes y empresas que gracias a su colaboración seguimos creciendo”, indicaron desde la entidad.