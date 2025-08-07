Bomberos Voluntarios de Juan José Paso con nueva unidad

El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Juan José Paso, Sebastián Quintella, confirmó que hoy es una jornada de mucha felicidad para la institución y la comunidad, ya que después de mucho trabajo y esfuerzo, lograron concretar la compra de una nueva unidad de traslado, una camioneta RAM 4×4 que viene a reemplazar a una unidad menor que tenían para salida rápida e incendios forestales.

Además, informó que también recibirán un nuevo sistema de comunicación, un teléfono celular con un módem, que cumplirá la función de cuartelero virtual, permitiendo accionar el sistema de emergencias desde cualquier lugar, acotando los tiempos de respuestas.

Quintella informó que como es habitual en todos los Cuarteles, habrá una caravana de bienvenida para las nuevas herramientas, que comenzará alrededor de las 11.30 horas en Ruta 5 y Acceso Falucho; y aseguró que nada de esto sería posible sin el trabajo en equipo entre el Cuerpo Activo, Reserva, Comisión Directiva y la comunidad, que siempre apoya y acompaña.