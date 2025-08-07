Bomberos Voluntarios de Gualeguay presentó vehículo nuevo

En un nuevo avance para fortalecer su capacidad operativa, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguay presentó este martes 5 de agosto un flamante vehículo que se incorpora a su parque automotor.

Se trata de la Unidad N° 68, una camioneta Volkswagen Amarok, que reemplaza al automóvil Citroën identificado anteriormente como Unidad N° 64. La institución destacó que esta adquisición es

fruto del esfuerzo conjunto de toda la comunidad y del compromiso sostenido con la mejora constante del equipamiento.

“La nueva camioneta será de gran utilidad para distintas tareas operativas, logísticas y de apoyo, permitiendo mayor eficiencia y seguridad en cada intervención”, indicaron desde la entidad. A su

vez, remarcaron que esta incorporación representa un importante paso adelante en la misión de brindar un servicio más ecaz a los vecinos de Gualeguay