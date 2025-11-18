El cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires cumplió 9 años

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires celebró su noveno aniversario en la Usina del Arte con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad, el Ministro de Seguridad y destacadas autoridades del gobierno y de las fuerza de seguridad. En el mismo acto se realizaron 27 premiaciones a Bomberos destacados en su labor y compromiso.

“Cada uno de ustedes, no sólo los 27 reconocidos, son héroes y partes fundamentales de un equipo de seguridad que nos llena de orgullo y de responsabilidad”, fueron las palabras del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el 9° aniversario de la creación del cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

Con un plantel de más de 1.900 bomberos, a fin de año se sumarán 164 de la 9° promoción, que se están formando actualmente en el Instituto de Seguridad Pública (ISSP).

“El cuidar a quienes nos cuidan, el proteger, el defender a quienes nos defienden y protegen, es una cultura muy profunda en nuestro gobierno y la vamos a seguir protegiendo”, resaltó el Jefe de Gobierno y además de agradecer el valor y el compromiso diario, prometió seguir acompañando con hechos concretos.

Este año La Ciudad sumó 340 nuevos equipos de protección estructural, 125 cascos para emergencias y un simulador de incendios de última generación, que les permite entrenar con la exigencia que enfrentan cada día. “Cuidamos a los que nos cuidan”, remarcó el Jefe de Gobierno.

De la ceremonia en la Usina del Arte también participaron el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi; el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñero; y autoridades del cuerpo diplomático, de las Fuerzas Armadas, y de los cuerpos de bomberos provinciales y municipales, entre otros funcionarios.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue cuando Jorge Macri entregó el premio al Bombero Superior Santiago A. Debiassi, de la estación IX “Versailles”, por haber rescatado a un niño de un año y medio del interior de una vivienda, en la cual se hallaban múltiples víctimas sin vida, producto de una intoxicación por CO2.

Además, los jefes departamentales distinguieron a los siguientes efectivos: Bombero Superior Fernando Soler (premio Ministerio de Seguridad); Teniente Edgardo Garro (premio Subsecretaría de Emergencias); Bombero Superior Martín Nicolau (premio Jefatura Cuerpo de Bomberos); Teniente Carlos Griño; Bombero Calificado Pamela Gómez Atencio; Bombero Superior Matías Dommel; Bombero Superior Brian Maidana; Bombero Superior Matías Bertello; Subteniente Analía Carmona; Subteniente Juan Demargherita; Bombero Sup. Gonzalo Calderón; Bombero Calificado Ian González; Bombero Superior Carla Aguirre; Bombero Superior Rafael Coronel; Teniente Cristian Bottaro; Capitán Jonathan Martínez; Teniente Maximiliano Castro; Teniente Gastón Romeo; Bombero Superior Adrián Escobar; Teniente José Esteban Ríos; Teniente Sasha Emmanuel Gambera; Bombero Calificado Ignacio Hesling; Subcomandante Matías Catriel Sanz; Subteniente Martín Santiago Uva; Comandante Christian Gabriel Bello; Bombero Calificado Solange Espagnac.

De acuerdo a datos estadísticos, Bomberos de la Ciudad realizó 22.019 intervenciones profesionales este año, entre las más importantes se destacan 6.031 incendios; 1.861 salvamentos de personas; y 245 salvamentos de animales.

“Este cuerpo de Bomberos se ha consolidado como uno de los más modernos y preparados del país y de la región y solamente este año más de 22 mil intervenciones en casos de incendios, rescates y asistencias en emergencias, entre otras acciones. “Ustedes representan lo mejor del espíritu de esta Ciudad: solidaridad, valentía y compromiso porque ser Bombero no sólo es una profesión. Es ante todo una vocación de servicio a la comunidad”, agregó el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.

El Cuerpo de Bomberos fue fundado el 17 de noviembre de 2016, tras la aprobación de la Ley 5.688 que creó el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad, dando inicio al actual cuerpo destinado al resguardo de personas y bienes en casos de derrumbe e incendio.