Embajador de EE.UU. hace donaciones al Cuerpo de Bomberos

La sede del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), la estación Ricardo Arango recibió una visita histórica del Embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reafirmando la cooperación y el trabajo conjunto entre ambos países en temas de seguridad, rescate y protección ciudadana.

El embajador fue recibido por el Viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrel, el Director General del BCBRP, Cnel. Víctor Raúl Álvarez, el subdirector general, Cnel. Gonzalo Chan, y el Secretario General, Tte. Cnel. José Batista, quienes le acompañaron durante un recorrido por las instalaciones. Durante la visita, el embajador conoció de cerca las operaciones diarias de los bomberos y el compromiso de esta institución con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía panameña, fortaleciendo así los lazos de cooperación internacional.

Como parte de esta histórica visita, el Gobierno de los Estados Unidos realizó una valiosa donación de equipos especializados portátiles y recargables, destinados a mejorar la capacidad de respuesta del BCBRP ante emergencias y desastres. El Cnel. Víctor Raúl Álvarez, Director General del BCBRP, expresó su agradecimiento y señaló que:

«Estas herramientas representan no solo un apoyo técnico, sino también un gesto de cooperación, amistad y compromiso con la seguridad y el bienestar del pueblo panameño.»

El nuevo equipamiento, diseñado con tecnología recargable y de fácil transporte, permitirá que las unidades operativas se desplacen con mayor agilidad y eficacia en diferentes escenarios de emergencia, fortaleciendo la capacidad institucional para proteger vidas y bienes en todo el territorio nacional.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá reafirma su compromiso de continuar promoviendo la cooperación internacional y trabajando de la mano con aliados estratégicos para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.