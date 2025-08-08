Inaugurarán un nuevo destacamento de Bomberos Voluntarios

Buenos Aires.- El próximo jueves 14 de agosto, desde las 12:30 horas, la Municipalidad inaugurará un nuevo destacamento para los Bomberos Voluntarios de Ensenada.

La nueva Base Operativa, ubicada en el cruce del Camino Costanero Almirante Brown y el Camino de Acceso a la Isla Santiago, permitirá optimizar la respuesta ante incendios, emergencias y situaciones de riesgo, especialmente en un tramo del distrito que hasta ahora quedaba alejado de las bases principales.

Entre la Central de Bomberos de Ensenada y el Destacamento de Punta Lara existen varias barriadas con alta densidad poblacional que quedaban a una distancia considerable de estas instalaciones.

Con la puesta en marcha del Destacamento N° 3, la zona contará con autobombas, ambulancias y embarcaciones, mejorando notablemente la capacidad de respuesta.