San Luis otorga beneficios vitalicios a bomberos con 25 años de trayectoria

En un acto cargado de emotividad y respeto por la vocación de servicio, el Gobierno de San Luis hizo entrega del beneficio no contributivo, vitalicio y mensual a tres bomberos voluntarios que alcanzaron el hito de los 25 años de labor ininterrumpida en la provincia. La medida, que tiene carácter no remunerativo, representa un acto de justicia social y un reconocimiento formal del Estado a la entrega desinteresada de aquellos hombres y mujeres que, durante un cuarto de siglo, han arriesgado su integridad para proteger la vida y los bienes de los sanluiseños.

Los beneficiarios de esta distinción fueron Miguel Ceferino Funes y Walter Marcelo Suárez Funes, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Volcán, junto a Guillermo Uriel Ledesma Oviedo, referente del cuartel de Los Molles. El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, quien presidió un desayuno en la Casa de Gobierno donde se hizo entrega de los decretos correspondientes, refrendados por el gobernador Claudio Poggi. Durante la reunión, se destacó que este beneficio no es solo una ayuda económica, sino un respaldo a la dignidad del bombero en su etapa de retiro o transición.

El evento contó además con la participación de autoridades de la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia, así como representantes de las respectivas asociaciones de Bomberos Voluntarios. En un clima de camaradería, los homenajeados compartieron anécdotas y reflexiones sobre sus décadas de servicio, coincidiendo en que el cuartel funciona como una segunda familia y una escuela de valores. Con esta entrega, San Luis reafirma su compromiso con el sistema de bomberos, asegurando que el esfuerzo de toda una vida tenga un correlato de protección y gratitud por parte de toda la sociedad.