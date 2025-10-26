El pasado 23 de octubre, los Bomberos Voluntarios de Berrotarán cumplieron 33 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio ante cada emergencia.

Desde su creación, el cuartel se ha consolidado como un pilar fundamental en la asistencia a la población, participando en innumerables operativos, capacitaciones y tareas preventivas que fortalecen la seguridad local y regional.

En esta fecha especial, la institución expresó su agradecimiento a cada bombero y colaborador, así como a la comunidad de Berrotarán, cuyo acompañamiento constante permite sostener esta noble misión.

“Honramos 33 años de entrega, vocación y servicio. Gracias a todos los que forman parte de esta historia y mantienen viva la llama del compromiso”, manifestaron desde el cuartel.

El aniversario fue celebrado con orgullo y emoción, destacando el trabajo diario de quienes, con valor y dedicación, continúan al servicio de los demás.