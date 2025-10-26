Noticias Argentina

Bomberos Voluntarios de Berrotarán cumplieron 33 años de vida institucional

26/10/2025
Bomberos Voluntarios de Berrotarán cumplieron 33 años de vida institucional
FacebookXLinkedInWhatsAppReddit

El pasado 23 de octubre, los Bomberos Voluntarios de Berrotarán cumplieron 33 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio ante cada emergencia.

Desde su creación, el cuartel se ha consolidado como un pilar fundamental en la asistencia a la población, participando en innumerables operativos, capacitaciones y tareas preventivas que fortalecen la seguridad local y regional.

En esta fecha especial, la institución expresó su agradecimiento a cada bombero y colaborador, así como a la comunidad de Berrotarán, cuyo acompañamiento constante permite sostener esta noble misión.

“Honramos 33 años de entrega, vocación y servicio. Gracias a todos los que forman parte de esta historia y mantienen viva la llama del compromiso”, manifestaron desde el cuartel.

El aniversario fue celebrado con orgullo y emoción, destacando el trabajo diario de quienes, con valor y dedicación, continúan al servicio de los demás.

Tags
FacebookXLinkedInWhatsAppReddit