Bomberos voluntarios lanzan campaña para adquirir nueva autobomba

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Pueblo Esther cumple 25 años de servicio ininterrumpido a la comunidad, y lo celebra con un proyecto ambicioso que apunta a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad y la región.

Con la intención de renovar y ampliar su equipamiento, la institución presentó un plan para adquirir una nueva autobomba, vehículo clave para atender incendios, rescates y distintas situaciones críticas de manera eficiente y rápida.

En apoyo a este proyecto, el Concejo Deliberante local aprobó la ordenanza n°24/2025, que establece la creación de una contribución solidaria voluntaria. Este mecanismo permite a los vecinos colaborar de manera libre y consciente, sin que se trate de un impuesto obligatorio, con el objetivo de garantizar recursos para la compra de la nueva unidad.

La propuesta consiste en la adquisición de un bono de 12 cuotas mensuales de $1500, sin intereses, diseñado para que cualquier persona que desee contribuir pueda hacerlo de forma accesible y planificada.

El bono será enviado a todos los padrones municipales en formato digital, y aquellos vecinos que estén adheridos a la modalidad de boleta física recibirán la versión correspondiente en papel. Además, quienes prefieran podrán retirar el bono impreso directamente en la administración municipal, garantizando que todos los interesados tengan acceso a esta iniciativa solidaria.