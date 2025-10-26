Camión de Bomberos que iba a incendio chocó contra colectivo

Buenos Aires.- Fue una desgracia con suerte: un camión de Bomberos de Ituzaingó chocó contra un colectivo de la Empresa 216. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Bacacay y Soler, entre el móvil N° 21 de los servidores públicos y el interno 265 de la mencionada empresa, que fue el rodado que se llevó la peor parte: quedó dañado gran parte del frente delantero izquierdo.

“Se estaba dirigiendo para llegar lo antes posible al incendio en el geriátrico y lamentablemente, la celeridad por llegar y lo resbaladizo de la calle fueron factores que se confabularon para que se produzca el choque”, detallaron fuentes de los servicios de emergencia.

La colisión no dejó personas heridas, aunque sí daños materiales en ambos vehículos de gran porte. Una ambulancia se presentó en el lugar por protocolo, porque no debió trasladar a nadie.

Incendio en el geriátrico

Un total de 20 abuelos debieron ser evacuados de urgencia en medio del incendio en un geriátrico de Ituzaingó en el que estaban alojados. El rápido operativo de emergencias permitió ponerlos a resguardo y evitar que haya víctimas.

El hecho sucedió en el amanecer de este viernes en el hogar ‘Edén’, ubicado en la esquina de González Chávez y Saldán, por motivos que aún están en investigación pericial. El encargado y enfermeras, luego de solicitar ayuda a través del 911, despertaron a los ancianos para evacuarlos.

Si bien las primeras informaciones daban cuenta de la caída de un rayo como originario del siniestro, en principio fuentes de los servicios de emergencia que intervinieron descartaron esa posibilidad. “Si hubiera sido por eso se tendría que haber cortado la luz en toda la zona”, reflexionaron.

El foco ígneo se concentró en el techo de tejas a dos aguas que se controló rápido mediante la intervención de dos dotaciones de Bomberos de Ituzaingó, que en paralelo también ayudaron a poner a salvo a los abuelos, que fueron derivados a otro establecimiento de similares características en Morón.

Fuente y foto: primerplanoonline.com.ar