Bomberos Alicia incorporó a su flota un nuevo vehículo: una Toyota SW4 2024, que pasará a funcionar como Móvil 9, destinado al área de logística y transporte de personal. Esta incorporación permite mejorar la movilidad del equipo, garantizando una respuesta rápida y segura ante cada desafío.

La institución agradece a la Justicia de Córdoba, a quienes hicieron posible esta entrega y a toda la comunidad que acompaña el crecimiento de los Bomberos de Alicia.

El tradicional bautismo del móvil se realizará a las 19 hs en la plaza Manuel Belgrano, invitando a toda la comunidad a participar de este momento especial.