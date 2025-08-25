Bomberos proyectan la compra de una nueva autobomba

Alexis Ochoa, segundo jefe del Cuartel de Bomberos de Capilla del Monte, informó sobre la regularización de los subsidios estatales que estaban pendientes desde 2009-2010. “Tuvimos que devolver plata porque no estaban hechos bien los papeles”, explicó. La actual Comisión Directiva, a cargo de Diego Antonucci, logró presentar la documentación requerida. “Este año empezamos a recibir esos subsidios”, confirmó Ochoa.

Los fondos recibidos incluyen dos aportes de 15 millones de la provincia y uno de 20 millones para infraestructura. Sin embargo, el equipamiento principal del cuartel sigue siendo obsoleto. La autobomba actual es de 1964 y dificulta las operaciones. “Ya no se consiguen repuestos, es un Mercedes Benz viejo. La prioridad es conseguir una autobomba nueva”, señaló Ochoa.

El valor de una autobomba nueva ronda los 60 millones de pesos. Además, el cuartel enfrenta gastos operativos mensuales elevados. “Estamos alrededor de un millón y medio, dos millones solamente por tener el cuartel parado. Hay que pagar luz, seguros de los vehículos y de los bomberos”, detalló Ochoa.

Para sostener económicamente la institución, Ochoa hizo un llamado a la comunidad a asociarse. Actualmente solo cuentan con 200 socios. “Me encantaría que sean muchos más. Si 5000 personas pagaran 3000 pesos, tendríamos 15 millones por mes”, calculó. Quienes deseen asociarse pueden comunicarse al 3548415336.

Ochoa aclaró que el trabajo de los bomberos no se limita a incendios. Atienden accidentes, rescates de animales y diversas emergencias. “Nosotros somos la herramienta del pueblo”, afirmó. También reconoció el apoyo del municipio: “El intendente nos ha dado una mano cada vez que necesitamos”.

Finalmente, Ochoa destacó que los bomberos de Córdoba son frecuentemente requeridos para operativos en otras provincias debido a su capacitación en incendios forestales. Agradeció especialmente a las familias de los bomberos por su apoyo constante ante las salidas de emergencia.