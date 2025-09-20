Bomberos fueron a apagar un incendio y vecinos los atacaron a piedrazos

Mendoza.- Un violento incendio arrasó con tres viviendas en el barrio Cinco Mil Lotes de Las Heras, Mendoza, donde además se registraron agresiones contra bomberos y policías que trabajaban en el lugar.

El siniestro comenzó cerca de las 21 horas del miércoles, en el cruce de las calles Braile y Pimenides. Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, se propagaron con rapidez por las estructuras precarias, obligando a la intervención de múltiples dotaciones de bomberos.

En el operativo participaron efectivos de Las Heras, Godoy Cruz y Cuartel Central, junto con voluntarios de Capital y otros cuarteles del Gran Mendoza. La Municipalidad de Las Heras aportó camiones cisterna y personal de apoyo hídrico, mientras que Edemsa realizó cortes de electricidad preventivos en la zona.

Mientras combatían el incendio, los bomberos fueron atacados con piedras por vecinos del barrio, lo que generó momentos de extrema tensión. También hubo agresiones contra policías que intentaban garantizar la seguridad del operativo.

Producto de los incidentes, cuatro móviles policiales sufrieron daños importantes por el apedreamiento. Pese a la violencia, no se registraron heridos entre los bomberos ni entre los efectivos policiales.

El incendio dejó un saldo devastador: tres viviendas fueron consumidas por completo y las pérdidas materiales fueron totales. Las familias afectadas deberán recibir asistencia para la reconstrucción de sus hogares.