Bombero de Río Gallegos asistió a un menor que se encontraba asfixiado

Este martes, alrededor de las 12:15 horas, se registró una intervención de emergencia en la vía pública, frente al edificio de la División Cuartel Central de Bomberos, dependiente del Departamento Zona I.

Mientras cumplía funciones en la guardia, el Suboficial Escribiente Fuenzalida Victor observó a una mujer que corría visiblemente alterada por la intersección de las avenidas Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen, llevando en brazos a un niño de aproximadamente un año que no lograba respirar. La escena evidenciaba la desesperación de la madre, quien buscaba ayuda de manera urgente.

Al percatarse de la situación, el efectivo se dirigió rápidamente hasta el lugar y, tras verificar que el menor se encontraba con una obstrucción en las vías respiratorias, procedió a aplicar la maniobra de Heimlich. Luego de varias maniobras, logró desobstruir el conducto aéreo, permitiendo que el niño recuperara la respiración normal.

Una vez estabilizado, y como medida preventiva, se solicitó asistencia médica al Hospital Regional Río Gallegos. En pocos minutos arribó el móvil sanitario cuyo equipo de profesionales brindó las primeras atenciones y dispuso el traslado de la madre junto al menor hacia el nosocomio para una valoración más detallada.

La intervención, que tuvo una duración aproximada de ocho minutos, destacó por la rápida reacción, capacitación técnica y vocación de servicio del personal de Bomberos, cuyo accionar resultó fundamental para evitar un desenlace de mayor gravedad.