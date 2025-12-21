Entregan equipos para combate de incendios forestales a cuerpos de bomberos

Manabí.- La Prefectura de Manabí entregó este jueves 18 de diciembre de 2025 herramientas y equipos para la atención de incendios forestales y el manejo y control de abejas a los cuerpos de bomberos de los 24 cantones de la provincia, en un acto realizado en el Parque Forestal de Portoviejo, como parte de un proyecto de fortalecimiento motivado por la alta incidencia de estos siniestros en la región.

El evento contó con la presencia del prefecto Leonardo Orlando y numerosos jefes de los cuerpos de bomberos provinciales. Orlando destacó que la iniciativa representa una inversión superior a los 241 mil dólares, calificada como un hecho histórico e inédito en apoyo a estas instituciones.

Durante el acto, el prefecto Leonardo Orlando indicó que el equipamiento entregado forma parte de la primera fase de un proyecto de fortalecimiento implementado por la Prefectura para los cuerpos de bomberos. Agregó que para el 2026 se prevé la entrega de más herramientas y elementos destinados al combate de incendios forestales, con énfasis en acciones de prevención, incluyendo educación ambiental.

Orlando explicó que el proyecto se ejecutó considerando la alta incidencia de incendios forestales en Manabí, eventos que impactan la actividad agrícola, el clima, el ambiente y la salud humana. También mencionó la incorporación de capacitaciones en escuelas y el control de quemas agrícolas a través de los cuerpos de bomberos.